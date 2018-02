Nijlen vlot voorbij Geel-Zwart GEEL-ZWART - NIJLEN 0-3 12 februari 2018

Jan Clissen, die de voorbije vier seizoenen trainer-coach was bij Geel-Zwart Wijnegem, wist dat zijn ex-ploeg alles op alles zou zetten om zijn team uit Nijlen een hak te zetten. De bezoekers pakten meteen de match in handen en de thuisploeg moest een vroege kloof toestaan. In de tweede set serveerden de bezoekers minder moeilijk en mede daardoor ging het gelijkop tot 20-20. "In de slotfase van die tweede set liep het dan weer beter voor ons en we hielden ook de derde opslag goed onder controle om het weer vrij vlot te halen. Een deugddoende zege bij mijn ex-ploeg en we lieten zien dat we niet tenonrechte bovenaan staan. In de tweede set kreeg Jente Van de Walle dan speelgelegenheid in plaats van Olivier Vercammen en Jente liet zien dat hij in de receptie best zijn mannetje kan staan. We hebben gedaan wat moest en we speelden veel over de hoeken, ook al omdat we wisten dat de thuisploeg in het midden sterk voor de dag komt. Een lichtgekwetste Jeroen Bossaert was er wegens en lichte kwetsuur niet bij. Zijn vervanger Jonathan Craeyen deed het echt wel goed, maar Nijlen was als ploeg completer."

