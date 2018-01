Nigeriaanse tieners prostitueren zich hier aan hongerloon €5 00u00 0

Nooit eerder zijn er zoveel Nigeriaanse meisjes in de Belgische prostitutie beland, zegt de politie. Volgens een rechercheur zijn sommigen amper 14 of 16 jaar. Ze zijn met honderden en zitten verspreid over het hele land, maar belanden doorgaans in Brussel. "'s Nachts staan ze in vitrines en bieden ze seksuele diensten aan voor héél weinig geld", klinkt het . "De Nigeriaanse meisjes gaan vaak onder de prijs en sommigen vragen niet meer dan vijf euro. En soms doen ze tot vijftien klanten per dag."

