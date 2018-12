Nigeriaanse president: "Néé, ik ben niet gekloond" 04 december 2018

00u00 0

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari (76) is nog levend en wel. Dat heeft hij zelf verklaard tijdens een ontmoeting met landgenoten in Polen. Er doen al langer geruchten de ronde dat hij dood zou zijn en vervangen is door een lookalike. "Ik verzeker jullie dat dit de echte ik is", zei Buhari. De president ging vorig jaar meerdere keren op ziekteverlof. Hij werd in Londen behandeld, maar maakte nooit bekend aan welke ziekte hij precies lijdt. Op sociale media gonsde het van de geruchten dat hij gestorven zou zijn en tijdens officiële bezoeken vervangen werd door een kloon of door een Soedanese man die als twee druppels water op hem leek.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN