Nieuwste vorm van hacken: 'warshipping' 12 augustus 2019

Computerfabrikant IBM waarschuwt voor een nieuwe vorm van hacking, 'warshipping'. Daarbij sturen hackers met een postpakket een kleine computer naar bedrijven, die vanop afstand wordt geactiveerd eens het postpakket in het bedrijf aanwezig is. "De computer heeft amper de grootte van een smartphone en kost nog geen 100 euro, maar kan heel wat schade toebrengen", aldus Charles Henderson van IBM. De kleine computertjes onderscheppen gegevens van werknemers die op het draadloze netwerk van de bedrijven inloggen en sturen die gegevens door naar de hackers. Met de gestolen inloggegevens breken de hackers dan binnen in het systeem. Volgens Henderson kan het lang duren vooraleer zo'n aanval wordt ontdekt, "gezien de grote hoeveelheid postpakketten er dezer dagen in bedrijven circuleren". In ons land zijn nog geen gevallen van warshipping bekend. (CMG)

