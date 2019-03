Nieuwste film met Matthias Schoenaerts nu al getipt voor Oscars 14 maart 2019

00u00 0

In de VS zijn de eerste persvisies van 'The Mustang' - met Matthias Schoenaerts (41) in de hoofdrol - van start gegaan, en het regent lof over de Belgische acteur én de film, die door het tijdschrift 'Rolling Stone' zelfs al getipt wordt voor de Oscars van 2020. Op Rotten Tomatoes, een toonaangevende recensiewebsite, haalt de film voorlopig een rating van 100%.

