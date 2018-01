Nieuwkomers zorgen voor balans Dortmund-Zulte Waregem 3-2 00u00 0

Veelbelovend wat Essevee tegen een sterk Dortmund liet zien. De bekerwinnaar was één helft de evenknie. Nieuwkomer Harbaoui toonde meteen zijn killersinstict door een knappe aanval af te ronden. Op het middenveld zorgden Marcq en de herstelde Oldrup Jensen voor meer evenwicht. En ook Derijck, die de 1-2 uitstekend binnenkopte, toonde dat hij weer helemaal terug is. "We hebben geen twee, maar vier nieuwkomers", lachte Dury na afloop. "Ze brachten 45 minuten lang balans in de ploeg. We wisten al dat we een goed voetballende ploeg hadden, maar we misten routine en diepgang. Dat heb ik nu wel gezien." De pijlsnelle Aubameyang voorkwam net voor rust dat Essevee met een voorsprong de pauze indook. In de tweede helft koos Dury voor een volledig nieuwe basiself. Een tweede treffer van Aubameyang bezorgde Essevee uiteindelijk een nipte nederlaag. Maar wedden dat iedereen die prima eerste helft zal onthouden?

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee