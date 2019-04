Exclusief voor abonnees Nieuwkomer bij '40-45': Bert Cosemans 18 april 2019

Tijdens de paasvakantie palmt de jubileumshow van K3 nog het Studio 100-Pop-uptheater in, maar vanaf 1 mei gaat de spektakelmusical '40-45' er weer van start. Lucas Van den Eynde is er bij die herneming niet meer bij. Zijn plaats wordt ingenomen door Bert Cosemans (52), die de rol van vader Emiel Seghers zal afwisselen met Peter Van De Velde. Cosemans is voornamelijk bekend van zijn rol als Pierre in 'Lili en Marleen'. Daarnaast had hij ook al rollen in 'Thuis' en 'Flikken'.

