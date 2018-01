Nieuwjaarsreceptie 00u00 0

Op zaterdag 13 januari nodigt het gemeentebesuur van Wommelgem alle inwoners uit om samen te klinken op het nieuwe jaar tijdens de nieuwsjaarsreceptie. De gemeente serveert een drankje en trakteert iedereen op frietjes tussen 18 uur en 20.30 uur. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op de speelplaats van Gemeentelijke Basisschool 't Laar in de Maria Clarastraat. Voor de mensen van het centrum wordt een bus ingezet. De opstapplaats is op de Kerkplaats aan het oud gemeentehuis. Om 17.45 uur, 18.30 uur en 19.30 uur vertrekt er een bus. De terugrit is om 21 uur. (ADA)