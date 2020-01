Exclusief voor abonnees Nieuwjaarsknuffels à volonté 02 januari 2020

00u00 0

Alle relletjes, ongelukken en gesakker om vuurwerklawaai ten spijt, was er in de nacht van oud naar nieuw gelukkig ook véél feestplezier. Aan Portus Ganda in Gent werden om klokslag middernacht in een uitgelaten stemming massaal nieuwjaarswensen, -knuffels en -kussen uitgewisseld. En een salvo van 11.000 vuurwerkpijlen veranderde ook in Gent de mistige lucht in een kleurrijke glitterhemel.

