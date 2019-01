Nieuwjaarsdrink Ninove afgelast op vraag van politie 02 januari 2019

Ninove heeft haar traditionele nieuwjaarsreceptie, die gepland stond voor zondag, geannuleerd uit veiligheidsoverweging. Op de sociale media circuleerde een oproep om het evenement te verstoren. Er heerst veel ongenoegen in de Oost-Vlaamse stad, nu er een bestuur gevormd is zónder verkiezingsoverwinnaar Forza Ninove. "Ik had de drink liever niet afgelast, maar ik kan het advies van de politie niet zomaar naast mij neerleggen", zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), die een gelijkaardige receptie belooft in de lente. Intussen zet Ninove zich schrap voor de mars van morgenavond waartoe Schild & Vrienden, Voorpost en Guy D'haeseleer (Forza Ninove) hebben opgeroepen. Er is ook een tegenbetoging aangekondigd. Het lokale korps zal daarom steun krijgen van de federale politie.

