Exclusief voor abonnees Nieuwjaarke zoete brieven 02 januari 2020

00u00 0

Op oudejaar een beetje uitgeslapen, want je weet nooit hoe laat het tijdens de nieuwjaarsnacht kan worden. Ontbijt op tafel en genieten van de winterzon. Nog niet goed wakker - dat komt pas na een stortbad. Eerste beet van mijn boterham en daar gaat de bel. Half negen, wie kan dat al zijn? Mijn honden gaan uit hun dak en ik stap naar de voordeur. Door het glas zie ik twaalf kleuters , ik open de deur en een enorm lawaai komt op mij af. "Nieuwjaarke zoete, een varken heeft vier voeten", zingen ze uit volle borst. Jullie zijn er wel vroeg bij, roep ik naar de moeders op het voetpad (er waren er wel mooie bij). "Je moet vandaag proberen er als eerste bij te zijn", roepen ze terug. Als werden er goudklompen uitgedeeld. Ik was vergeten dat de kinderen vandaag komen zingen. Rap haal ik koekjes en chocolade uit de kast. "Ja, kinderen dit zullen jullie moeten verdelen, want ik was er niet op voorzien". Een klein ros meisje van een jaar of vier blijft staan en staart mij aan alsof ik Ebenezer Scrooge ben uit het verhaal van Charles Dickens. Terug in de keuken neem ik een tweede hap van mijn boterham en weer gaat de bel. Ja kinderen, kom straks nog eens terug en dan krijg je wat lekkers. Het ontbijt dan maar overgeslagen, snel in de auto en naar de supermarkt om een voorraad chips te halen. Tegen dat het 13.30 uur is, heb ik liefst 50 stuks uitgedeeld. Daarna komen de grote kinderen (uit het middelbaar), maar die willen geen snoep. Dus heb ik een brief aan de deur gehangen met de mededeling "de chips zijn op en op geld moet je niet rekenen, want mijn pensioen van december is nog niet betaald". Bij deze wil ik iedereen toch een gelukkig nieuwjaar wensen, zowel de kleine als de grote mensen!

Jean Goris, Essen

