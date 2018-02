Nieuwe zipline over Niagara Falls 17 februari 2018

Ziplines of deathrides schieten als paddenstoelen uit de grond. Tot voor kort moest je een helikoptertocht boeken om de beroemde Niagara Falls in de States vanuit de hoogte te bewonderen. Vanaf nu kan het goedkoper. Met de MistRider-zipline vlieg je vanaf april over de rand van de Niagarakloof, op een hoogte van 67 meter boven de watervallen op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Tijdens het traject van 670 meter haal je een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur. De landing heeft plaats op een platform bij Horseshoe Falls, van waar je een prachtig uitzicht hebt op het natuurwonder. Ziplinen kan met vier personen tegelijkertijd. De prijs voor een ticket bedraagt 59,99 dollar (48 euro) per persoon. Wie nog wat meer actie wil, kan ook klimmen, ziplinen en springen tijdens de Whirlpool Adventure Course. (JL)

