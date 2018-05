Nieuwe zeedieren ontdekt (maar ze zijn niet moeders mooiste) 17 mei 2018

De diepzee herbergt nog heel wat geheimen, zo hebben wetenschappers ontdekt in het Indonesische Zuid-Java. De missie leverde de wereld liefst 12 nieuwe diersoorten op, al zijn ze niet allemaal even appetijtelijk. Of wat dacht u van deze enorme zeekakkerlak - bijnaam: 'Darth Vader-pissebed'? De onderzoekers ontdekten ook een garnaal met lichtgevende ogen, een vis met tanden, een schele inktvis en een 'kettingzaagkreeft'. Hoofdwetenschapper Peter Ng van de universiteit van Singapore spreekt over een "buitenaardse wereld daar beneden".

