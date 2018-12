Nieuwe winterevents moeten extra bezoekers lokken 01 december 2018

00u00 0

De Haan springt dit jaar volledig mee op de kar van de winterevenementen. Er komen twee volledig nieuwe concepten naar De Haan én Wenduine. In De Haan zal je kunnen schaatsen op een nieuwe locatie midden in het park La Potinière, terwijl Wenduine dan weer inzet op een grote 'dometent' en een sneeuwtapijt om te snowboarden. "We hebben gekozen voor twee nieuwe concepten op vraag van de handelaars zelf. Op die manier kunnen we het wintertoerisme over een langere periode uitspreiden", licht schepen van Toerisme Marleen De Soete (Vooruit!) toe. In De Haan zal er drie weken lang, vanaf 14 december, Winterpret in 't Park zijn. De overdekte ijspiste komt terug en wordt aangevuld met winterbar The Lodge en op het Winterterras zullen drie standjes staan. Er zijn ook heel wat activiteiten gepland. In Wenduine werkte het lokale evenementenbureau Wendome een nieuw concept uit rond de Noordpool. Blikvanger wordt een grote tent. Op een groot sneeuwtapijt op de markt worden nog heel wat activiteiten voorzien om te snowboarden. (LBB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN