Nieuwe VRT-redactrice onder vuur op sociale media

Verschillende twitteraars hebben vragen bij de aanwerving van Jihad Van Puymbroeck als redactrice Sociale Media bij de VRT. Zij lag in 2016 in de clinch met staatssecretaris Theo Francken (N-VA) nadat die niet doorhad dat 'Jihad' haar voornaam was. Naast lid van de Vlaamse Jeugdraad is ze ook actief als pers- en communicatiemedewerker bij het Minderhedenforum, en werkt ze voor de interculturele organisatie Kifkif. Ze maakte deze ochtend via Twitter zelf bekend dat ze aan de slag is bij VRT NWS. Een VRT-woordvoerder liet aan de rechtse nieuwssite SCEPTR weten dat Van Puymbroeck, die vroeger actief was als bestuurslid bij Groen Beveren, de deontologische code van de openbare omroep niet overschrijdt daar ze al haar politieke engagementen heeft stopgezet en ook niet deel uitmaakt van een politieke of duidingsredactie. Twitteraars verzamelden meteen enkele tweets die Van Puymbroeck de afgelopen jaren de wereld instuurde. In 2012 stelde ze in één van haar berichten dat N-VA-voorzitter Bart De Wever haar aan Hitler deed denken. Drie jaar later zei ze tijdens het Eurovisiesongfestival: "Israël da ken ik niet." Van Puymbroeck heeft inmiddels haar Twitteraccount afgeschermd.

