Nieuwe vogelsoort ontdekt in België (nadat kat hem vangt) 12 december 2019

Heuglijk nieuws voor natuurliefhebbers, want er is een nieuwe vogelsoort in ons land ontdekt. De roodkeelnachtegaal broedt in de Siberische taiga en dwaalt slechts uitzonderlijk af tot in West-Europa, meldt Natuurpunt. Helaas verliep de eerste Belgische waarneming voor het beestje zelf minder goed, want de 'vogelspotter' die het ontdekte, was een kat. Die ving de trekvogel op 4 december in het Naamse Haillot. Zoals de naam al zegt, hebben de mannelijke roodkeelnachtegalen een opvallende rode hals. "De soort kan hier perfect overwinteren, en dat is waarschijnlijk net wat de Waalse vogel van plan was. Wellicht kwam hij hier aan in de loop van oktober, en vond hij ter plaatse voldoende voedsel om een tijdje te blijven. Helaas stak een plaatselijke kat daar dus een stokje voor", zegt Natuurpunt.

