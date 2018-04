Nieuwe vleermuissoort van 33 miljoen jaar oud gevonden in Boutersem 11 april 2018

In een meer dan 33 miljoen jaar oude zandlaag in het Vlaams-Brabantse Boutersem is een nieuwe vleermuissoort ontdekt. Het beestje werd 'Myotis belgicus' gedoopt, omdat het alleen nog maar in ons land werd gevonden. Het maakt deel uit van de Myotis-groep, die met meer dan 120 soorten één van de grootste geslachten is binnen de orde van vleermuizen en op dit ogenblik voorkomt op elk continent, behalve Antarctica. De vondst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en fossielenonderzoekers van de Amerikaanse universiteit van North Carolina toont overigens aan dat dit geslacht minstens 7 miljoen jaar eerder ontstond dan tot nu toe werd gedacht. De Myotis belgicus zelf was een groot dier, maar is intussen uitgestorven. (VDT)

