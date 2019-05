Exclusief voor abonnees Nieuwe Vlaamse regering erft tekort van 600 miljoen 31 mei 2019

De nieuwe Vlaamse regering moet volgend jaar al op zoek naar ruim 600 miljoen euro om de begroting in evenwicht te houden. Dat blijkt uit berekeningen van de Vlaamse administratie, meldt 'De Tijd'. Enkele maanden geleden kondigde toenmalig Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) nog aan dat de volgende regering tegen het einde van de regeerperiode in 2024 liefst 1 miljard euro extra kon uitgeven als die regering het huidige beleid zou voortzetten. Hij baseerde zich daarvoor op de meerjarenraming van Vlaanderen. Maar uit de voorbereiding van de administratie voor de Vlaamse regeringsonderhandelaars blijkt er nu zelfs 600 miljoen te kort. Dat het beloofde miljard ondertussen verdwenen is, heeft meerdere oorzaken. Zo wegen de lagere economische prognoses van het Planbureau op de verwachte ontvangsten en liggen sommige belastinginkomsten lager dan verwacht.

