Nieuwe Vlaamse fictie in de maak 15 januari 2020

Ondanks de dreiging van verminderde subsidies zitten er nog heel wat Vlaamse fictiereeksen in de pijplijn. Vooral VTM lijkt uit te pakken met heel wat nieuws. Zo werkt Jonas Van Geel als scenarist en producent aan 'Moresnet', waarover verder nog niets geweten is. Veerle Baetens kruipt dan weer in haar pen voor een reeks met de werktitel 'Dani' en auteur Dimitri Verhulst wordt de scenarist van 'Sylvia Kristel', een serie rond de overleden actrice uit 'Emmanuelle'.

