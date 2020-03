Exclusief voor abonnees Nieuwe Vlaamse campagne: doe de 'check-check-check' 27 maart 2020

De boodschap is duidelijk: "Doe de check - check - check." De Vlaamse overheid is met een nieuwe campagne gestart in samenwerking met de media: #ikredlevens. Televisie, radio, magazines, kranten en internet herhalen de drie belangrijkste regels, of 'checks', in de strijd tegen corona: thuisblijven, regelmatig de handen wassen en enkel telefonisch of online contact houden met ouderen. Wie dan toch buiten moet, houdt altijd 1,5 meter afstand. De overheid hoopt dat bekende gezichten en influencers de Vlamingen extra motiveren. Élodie Ouédraogo, Dieter Coppens en An Lemmens 'dragen' de campagne.