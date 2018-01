Nieuwe viagra voor vrouwen in de maak Op muizen werkt het al 30 januari 2018

00u00 0

Er is mogelijk een doorbraak in het onderzoek naar een lustmedicijn voor vrouwen, zeg maar vrouwenviagra. De Belgische onderzoekster Julie Bakker van de universiteit Luik meent de heilige graal gevonden te hebben in het hormoon kisspeptine. Tests bij muizen waren veelbelovend. "Vrouwen met een laag libido krijgen nu testosteron toegediend. Dat leidt vaak tot virilisatie: baardgroei en een lagere stem", weet professor Bakker, neuro-onderzoekster aan de universiteit van Luik. "Ik wil een nieuwe therapie, zonder die bijwerkingen." Bakker vermoedde dat het hormoon kisspeptine de sleutel kon zijn. Kisspeptine is een molecule in de hypothalamus van ons brein. De onderzoekster wou testen of de hoeveelheid kisspeptine bepaalt hoe groot het libido van vrouwen is. Muizen bleken de ideale testdieren te zijn, omdat ook hun brein kisspeptine aanmaakt. Blijkbaar had het hormoon een dubbel effect bij de dieren. De medische wereld gelooft in Bakkers denkpiste: ze kreeg de goedkeuring voor de volgende stap, testen op mensen. Daarom zoekt ze nu vrouwen met een laag libido. Aanmelden kan op jbakker@uliege.be.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN