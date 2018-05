Nieuwe verzoeningspoging op til bij Brussels Airlines 08 mei 2018

Of de piloten van Brussels Airlines vrijdag effectief het werk neerleggen, is nog niet duidelijk. Maandag start immers een nieuwe verzoeningsprocedure. Tot ongenoegen van de bonden. "Alles zit muurvast, we eisen een efficiënt voorstel om uit de impasse te geraken, en dat lijkt met een nieuwe verzoening niet het geval", zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond LBC-NVK, die spreekt over spelletjes van de directie. Eenzelfde geluid horen we bij Anita Van Hoof (BBTK). "We hebben een sterk mandaat van de piloten. De directie kan dit niet negeren. Er is nood aan een nieuw voorstel." De piloten eisen onder meer 3% loonsverhoging.