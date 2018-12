Nieuwe 'verste planeet' ontdekt 21 december 2018

en het is meteen ook de traagste

120 Astronomische Eenheden, of zo'n 18 miljard kilometer: zo ver bevindt het nieuw ontdekte 'verst verwijderde' object in ons zonnestelsel zich van ons. Het waren wetenschappers van de Universiteit van Hawaï die de roos kleurende dwergplaneet ontdekten. Die kreeg als voorlopige wetenschappelijke naam 2018 VG18, maar zelf doopten de onderzoekers de dwergplaneet 'Farout' (oftewel 'Verweg'). De vorige recordhouder, de dwergplaneet Eris, ligt op ongeveer 96 Astronomische Eenheden. Farout heeft een diameter van zowat 500 kilometer - ongeveer 25 keer kleiner dan die van de aarde. De planeet beweegt zich in een baan om een zon en heeft meer dan 1.000 jaar nodig voor één omloop. Daarmee scoort Farout meteen nog een ander record: het is het traagst voortbewegende object uit ons zonnestelsel. (SPK)

