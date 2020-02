Exclusief voor abonnees Nieuwe verpakkingslijn voor Hoegaarden 13 februari 2020

AB InBev opende in Hoegaarden een nieuwe verpakkingslijn voor zijn gelijknamige witbier. Ze is goed voor 100 miljoen blikken in het eerste jaar. Het gaat om een investering van 50 miljoen euro.

De investering is het gevolg van de wereldwijd stijgende populariteit van het witbier. De verkoop ervan steeg sinds 2014 met 43%. Aan de groei zijn ook 30 extra jobs verbonden.

