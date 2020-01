Exclusief voor abonnees Nieuwe veroordeling voor twintiger die Priscilla Sergeant dood in pestte 07 januari 2020

Eén van de minderjarige jongens die in 2012 betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant, is opnieuw veroordeeld. Anthony B., intussen 24, moet 9 maanden de gevangenis in omdat hij een man van 63 in elkaar sloeg. Samen met twee van zijn broers en een vriend moest hij zich verantwoorden voor zinloos geweld. Zij tuigden slachtoffer Hugo D.W. af - die met zijn vrouw naar de kerk in Halle reed - toen het aan een zebrapad bijna tot een aanrijding kwam met een vriend van B. De rechter veroordeelde B. en zijn vriend S.P. tot 9 maanden cel, een boete van 800 euro en een schadevergoeding van 3.610 euro. De twee broers van B. werden vrijgesproken.

