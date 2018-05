Nieuwe uitshirts kleuren wit-rood 22 mei 2018

Tijdens de kampioenenviering stelde Club Brugge in één klap ook de nieuwe shirts voor volgend seizoen voor. Het traditioneel blauw-zwart gestreepte thuisshirt blijft quasi ongewijzigd, maar wat het 'away'-shirt betreft, gooit Club het wel over een andere boeg. Met een opvallend wit-rood gestreept shirt met blauwe accenten wil blauw-zwart volgend seizoen ode brengen aan de Stad Brugge, al 127 jaar de thuishaven van Club. De kleuren van de stadsvlag zijn duidelijk terug te zien in het shirt waarmee de Bruggelingen hun stad willen vertegenwoordigen in de competitie en de Champions League. Oordeel zelf maar of ze daarin geslaagd zijn. (TTV)

