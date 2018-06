Nieuwe uitbaters voor bistro De Route 16 juni 2018

De gemeente heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de uitbating van de bistro in het gemeenschapscentrum De Route. Sinds de oprichting baat Rudy Ruymbeke de zaak succesvol uit. Na 12 jaar kiest hij voor een nieuwe uitdaging en geeft hij op 30 juni de fakkel door. De gemeente ging op zoek naar een nieuwe uitbater met een warm hart voor cultuur, sport en jeugd. Na een intensieve zoektocht werd een overeenkomst afgesloten met Jef Van Gucht en Xavier Thiry voor een periode van negen jaar. Zij zullen ook de functie van huisbewaarder op zich nemen. De nieuwe uitbaters beginnen op 1 augustus 2018. Tijdens de maand juli zullen de nodige opfriswerken in de bistro en bijhorend appartement worden uitgevoerd. De gemeente sloot met Rudy Ruymbeke ook een overeenkomst om de inboedel en keuken over te nemen voor 50.000 euro. Het gaat om al het meubilair, de verlichting en de keukeninrichting. (PKM)

