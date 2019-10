Exclusief voor abonnees Nieuwe topman voor Punch Powertrain 08 oktober 2019

Jorge Solis (foto) is aangesteld als nieuwe topman van de versnellingsbakkenproducent Punch Powertrain in Sint-Truiden. De burgerlijk ingenieur komt over van Wabco. Punch Powertrain maakte recentelijk bekend 308 werknemers te ontslaan door de malaise in de autosector. "Toch heeft Punch een significant potentieel voor toekomstige groei", zegt bestuursvoorzitter Xiong Xuqiang. Het heeft ook een groot contract met de Franse PSA-groep, maar dat start pas in 2022. Bij Punch werken 1.000 mensen.

