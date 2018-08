Nieuwe 'Top Gun' jaar uitgesteld (de vliegstunts zijn te ingewikkeld) 31 augustus 2018

'Top Gun: Maverick', het langverwachte vervolg op de bioscoophit uit de jaren 80, is door Paramount Pictures een jaar uitgesteld. De film komt nu uit op 26 juni 2020, in plaats van 12 juli 2019. De makers hebben zo meer tijd om aan de technologie te werken die komt kijken bij de vliegtuigscènes. Met andere woorden: ze zijn te ingewikkeld. De film vindt plaats in een wereld vol dronetechnologie waarin Tom Cruise weer Maverick speelt, die intussen vlieginstructeur is geworden. Eind mei postte hij nog een foto van de eerste opnamedag op Instagram, tot grote vreugde van de fans, die al jaren wachten op een vervolg. 'Top Gun' bracht wereldwijd meer dan 350 miljoen dollar op, terwijl het filmbudget slechts 15 miljoen dollar bedroeg. (MVO)

