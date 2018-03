Nieuwe test voorspelt zwangerschapsvergiftiging 02 maart 2018

Al heel vroeg in de zwangerschap kan je zien of een aanstaande mama risico loopt op zwangerschapsvergiftiging, zo heeft een onderzoekster van de UHasselt ontdekt. "Een vrouw maakt tijdens haar zwangerschap gemiddeld drie liter extra lichaamsvocht aan. Dat belast het hart- en vaatstelsel", aldus Sharona Vonck. "Hormonen in de moederkoek zorgen er normaal voor dat de aderen en slagaderen al in een vroeg stadium openzetten. Soms stuurt de moederkoek echter verkeerde signalen uit of worden die verkeerd begrepen door het lichaam van de moeder. Dan verstijven de bloedvaten in plaats van open te gaan. Of er iets fout gaat bij de aanpassing van de aderen, is dus al vroeg in de zwangerschap te testen. Het is een indicator voor een risico op hoge bloeddruk - wat we zien bij 10% van de vrouwen - of zelfs zwangerschapsvergiftiging. 2 tot 5% van de jonge moeders krijgt hiermee te maken. Vroege 'pre-eclampsie' kan levensbedreigend zijn voor de moeder en kan op den duur ook leiden tot verminderde groei of hartproblemen bij de baby."

