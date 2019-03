Nieuwe test bewijst alcoholgebruik tot weken na 'laatste glas' 02 maart 2019

00u00 0

Een weekendje pintelieren blijft wekenlang opspoorbaar in het bloed. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent naar aanleiding van Tournée Minérale, dat gisteren afliep. Om een nieuwe test op punt te zetten die in de toekomst alcoholverslaafden uit het verkeer moet houden, volgden de onderzoekers tijdens Tournée Minérale een 800-tal Vlamingen die een maand lang geen alcohol dronken. Ze namen de afbraak van de directe alcoholmerker PEth onder de loep, een stof die in het lichaam wordt gevormd als reactie van alcohol op een lichaamseigen stof. Zo konden de onderzoekers alcoholgebruik véél langer in het bloed zien dan bij klassieke adem- of bloedtesten. Dat de nieuwe test tot weken na het 'laatste glas' nog kan aantonen dat er gedronken werd, is onder meer nuttig voor het herstelonderzoek bij problematisch drinkgedrag. Het gaat bijvoorbeeld om mensen van wie het rijbewijs werd ingetrokken, of mensen die een levertransplantatie moeten ondergaan. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN