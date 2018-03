Nieuwe terrassen op Brugse Markt? Mag niet van dienst Erfgoed 15 maart 2018

00u00 0

De horeca op de Markt in Brugge mag van de Vlaamse dienst Erfgoed geen nieuwe, moderne terrasoverkappingen plaatsen. Al 18 jaar staan dezelfde groene overkappingen voor iedere zaak opgesteld, maar die zijn verouderd. "Alle zaakvoerders zijn akkoord om een nieuw type, met veel glas waardoor je de gevels zelfs beter ziet dan vandaag, binnen de drie jaar te plaatsen", zegt Michael Houthoofd van hotel Central. "Het zou zoveel mooier kunnen zijn, maar toch moeten we onze oude overkappingen gebruiken." Ook de stad begrijpt niet goed waarom het niet mag. "Onroerend Erfgoed wil zelfs geen vaste terrasconstructies meer toelaten, maar dat vinden we een brug te ver", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Rekening houdend met het weer in ons land, is een overkapping hier geen overbodige luxe. Ik hoop dat we tegen volgend jaar toch met een ander type kunnen uitpakken." (BHT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN