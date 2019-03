Nieuwe termijn lonkt voor topvrouw Proximus 13 maart 2019

Het staat zo goed als vast dat Dominique Leroy nog een vervolg mag breien aan haar ambtstermijn als CEO bij Proximus. De raad van bestuur heeft een voorstel ingediend om haar mandaat als bestuurder bij de telecomoperator te verlengen tot 2023, zo meldt 'De Tijd'. Die herbenoeming moet op de algemene vergadering in april worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Haar mandaat als CEO loopt slechts tot begin volgend jaar. Maar voorzitter Stefaan De Clerck erkent dat de herbenoeming als bestuurder een duidelijk signaal is dat de raad van bestuur ook verder wil met Leroy als CEO. Dit najaar zullen de onderhandelingen over een nieuw contract als CEO starten. Leroy heeft eerder al laten verstaan dat ze een nieuwe termijn als CEO wel ziet zitten.

