Nieuwe tegenstandster voor Persoon 24 november 2018

00u00 0

Boksen

Delfine Persoon (33) verdedigt op 8 december in Ardooie voor de negende keer haar wereldtitel tegen de Keniaanse Judy Waguthii (33). Na het afhaken van de oorspronkelijke tegenstandster Sandy Tsagouris moest ze op zoek naar een nieuwe opponente. De Canadese scheurde deze week de kruisbanden van haar knie op training en is maandenlang out. Persoon kampte in 2014 al eens tegen Waguthii en won toen op punten. (BCL/SJH)