Nieuwe technische directie voor Tennis Vlaanderen 10 april 2020

Als opvolging voor de in juni op pensioen gaande Ivo Van Aken (67) stelde Tennis Vlaanderen een duo aan. Tom Devries zal de sportieve leiding op zich nemen terwijl Bart De Keersmaeker als operationeel directeur zal optreden. Van Aken was sinds 2016 opnieuw in dienst op het topsportcentrum in Wilrijk nadat hij van 1985 tot 2004 al de lijnen had uitgezet en als Fed Cup-kapitein ook op de baan mee hielp bouwen aan het Belgische tennissucces. (FDW)