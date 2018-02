Nieuwe technieken maken borstoperaties pak duurder 19 februari 2018

Als dokters voor een borstreconstructie nieuwe technieken gebruiken, dan loopt de factuur voor patiënten hoog op. Kom op tegen Kanker kreeg daarover al klachten, zegt de organisatie. Nochtans werden de esthetische supplementen die chirurgen aanrekenen voor een reconstructie twee jaar geleden afgeschaft, waardoor de hoge prijs van de baan leek. Maar bij de techniek 'lipofilling' - op basis van vetcellen via liposuctie - is er geen terugbetaling, omdat dat als een esthetische ingreep geldt. Probleem: het is de enige oplossing voor patiënten bij wie een reconstructie met eigen weefsel niet kan. Volgens KOTK kan lipofilling gemakkelijk 1.200 euro kosten. "Die financiële last komt bovenop alle andere zorgen waarmee borstkankerpatiënten worstelen", klinkt het bij KOTK. "Onaanvaardbaar. Een borstreconstructie hoort bij een kwaliteitsvolle behandeling van vrouwen met borstkanker. Financiële drempels zijn hier niet op hun plaats."

