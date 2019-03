Nieuwe tattoo voor 'hooligan' Vranjes 07 maart 2019

00u00 0

Ognjen Vranjes blijft beroeren. De Bosniër van Anderlecht deelde gisteren deze opvallende foto met zijn volgers op Instagram. Met de nieuwe tattoo 'AEK hooligans' vereeuwigde hij zijn liefde voor de harde kern van zijn ex-club. Opmerkelijk toch, nadat hij gisteren in deze krant nog even terugkwam op de ophef die ontstond nadat hij 'Welcome to hell' had gepost bij een beeld van een ontploffing tijdens AEK - Ajax. "Stom. Het leek alsof ik hooliganisme goedkeurde", liet hij optekenen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN