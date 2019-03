Exclusief voor abonnees Nieuwe supportersgroep schreeuwt KAA Gent Ladies naar overwinning 26 maart 2019

00u00 0

Voor hun belangrijke bekermatch tegen Anderlecht hebben de KAA Gent Ladies in het PGB-stadion in Oostakker kunnen rekenen op de massale steun van de Buffalosupporters. Het eerste wapenfeit van het nieuw supporterscollectief Armada Ganda. Op zondagnamiddag speelden de Gentse Ladies de kwartfinale van de Beker van België tegen landskampioen Anderlecht. Voor de belangrijke partij vroegen én kregen de dames massale steun. Het nieuw supporterscollectief Armada Ganda, samengesteld uit de belangrijkste sfeergroepen en de supportersfederatie, was de grote voortrekker. Het mobiliseerde honderden fans en plaatste 200 vlagjes. Bovendien kon het dankzij zijn netwerk sterspeler Giorgi Chakvetadze er van overtuigen de aftrap te geven. Ook ex-speler en bekerwinnaar James Thorme tekende present. In totaal kwamen meer dan 1.000 fans opdagen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen