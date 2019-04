Exclusief voor abonnees Nieuwe superflitspaal ziet ook of u telefoneert 05 april 2019

00u00 0

Maak u klaar voor een nieuwe superflitspaal, de 'Mesta Fusion'. Die kan maar liefst 32 voertuigen tegelijk controleren op acht rijstroken. Bovendien registreert hij niet alleen hoe snel u rijdt, maar legt hij ook door het rood rijden vast op de gevoelige plaat, net als zonder gordel in de wagen zitten, niet handenvrij bellen achter het stuur, te dicht bij uw voorganger rijden en rechts inhalen. De supercamera werd deze week voor het eerst getest in Bouge (Namen) en komt overgewaaid uit Frankrijk. In ons land zal hij nog niet onmiddellijk boetes kunnen uitschrijven, daarvoor moet de wet eerst worden aangepast. De ANPR-camera's die nu in het straatbeeld hangen, mogen ons rijgedrag immers niet detecteren.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen