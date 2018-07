Nieuwe straaljagers zijn voor na zomer 25 juli 2018

Het zag er even naar uit dat de regering-Michel ook al zou uitpakken met een akkoord over de nieuwe straaljagers, maar geen van de vier partijen vond het opportuun om een investering van 3 miljard te vermengen met een jobdeal. Ofwel duidt de regering de opvolger van de F-16 in september aan, ofwel wordt de kiesprocedure met enkele weken verlengd. Tot net na de gemeenteraadsverkiezingen is dat dan. (DDW)