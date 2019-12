Exclusief voor abonnees Nieuwe staatshervorming in 2024? Franstaligen zeggen niet 'non' 31 december 2019

De vijf Franstalige partijvoorzitters zetten de deur op een kier voor een nieuwe staatshervorming in 2024. Dat zeggen ze in een gezamenlijk interview in 'Le Soir'. Alleen bedoelen ze daarmee niet per se en niet alleen méér regionaliseren, zoals N-VA en CD&V willen. Integendeel, zo lijkt het. "Persoonlijk vind ik dat dat regionaliseren erg weinig heeft opgebracht op het vlak van effectiviteit", aldus MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. "De staat moderniseren is dus niet alleen bevoegdheden naar de regio's overhevelen, maar ook bevoegdheden herfederaliseren als dat effectiever is." De vijf zeggen wel te beseffen dat de vraag om een nieuwe staatshervorming in Vlaanderen blijft weerklinken en dus moet er gepraat worden, zonder taboes. "Om het land beter te maken, zodat het kan blijven bestaan", aldus cdH-voorzitter Maxime Prévot. (ARA)

