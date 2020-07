Exclusief voor abonnees Nieuwe serie 'Black-out' haalt inspiratie bij Belgisch stroomtekort 02 juli 2020

00u00 0

Wie heeft het licht uitgedaan? Dat is de grote vraag in 'Black-out', de nieuwe misdaadserie van Eén over een land in de ban van een complete elektriciteitspanne. De zender gaf ook de eerste beelden vrij. In de fictiereeks wordt een kerncentrale gesaboteerd en valt de stroom uit in België. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap van de ontvoerders is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Geert Van Rampelberg en Sara De Roo. Ze krijgen het gezelschap van onder anderen Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Tom Van Bauwel, Nora Gharib, Michaël Pas, Ikram Aoulad, Violet Braeckman, Mathijs F. Scheepers, Louis Talpe, Matthieu Sys, Jelle De Beule en Anna de Ceulaer. 'Black-out' is dit najaar te zien op Eén.

