Nieuwe seizoenen 'The X-Files' en 'Game of Thrones' op Q2 16 april 2018

Q2 start met een nieuwe avondprogrammatie op maandag: de iconische reeksen 'The X-Files' en 'Game of Thrones' keren terug met nieuwe seizoenen. De nieuwe maandagavond start met het elfde seizoen van 'The X-Files'. De sciencefictionreeks viert zijn 25-jarig bestaan. Opnieuw kruipen hoofdrolspelers David Duchovny en Gillian Anderson in de huid van de iconische FBI-agenten Fox Mulder en Dana Scully. Het onafscheidelijke duo is toe aan hun laatste avontuur samen, want Anderson maakte enkele maanden geleden bekend dat ze stopt met de reeks.

