Nieuwe school onder water nog voor ze open is 21 oktober 2019

00u00 0

Deze vrijdag stond de plechtige opening van de nieuwe Gentse school 'de Muzische leerThuis Melopee' gepland, maar die moet worden uitgesteld. Door een lek in de douches loopt het water van op de derde verdieping door de nieuwbouw. "Hoelang het al lekt, weten we niet", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Om half zes zaterdagochtend kregen we de melding binnen", klinkt het bij brandweerzone Centrum. "De derde verdieping, waar de sporthal en de kleedkamers zich bevinden, stond onder water. Dat sijpelde door het plafond, waardoor de rookdetectoren afgingen." De brandweer draaide de hoofdkraan dicht en sloot de elektriciteit af. "Het is voorlopig onduidelijk wat nu zal gebeuren. Maandag (vandaag, red.) zitten we opnieuw samen voor een vergadering. Nadien volgt meer duidelijkheid", aldus Decruynaere.

