Nieuwe schietspelletjes brengen heel korte verhalen

Gamers die van 'first person shooters' houden, worden dit najaar verwend met twee nieuwe titels: Black Ops 4, de nieuwste editie van de Call of Duty-reeks, komt begin oktober, ongeveer gelijktijdig met Battlefield V. De eerste van die twee speelt zich af in een toekomstige wereld met futuristisch wapentuig, de tweede keert terug naar Wereldoorlog II als setting. Maar toen we de twee games al gingen checken - de eerste in Los Angeles, de tweede in Londen -, ontdekten we toch een factor die ze allebei gemeen hebben: de verhalen die erin worden verteld zijn heel, héél kort.

