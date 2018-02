Nieuwe Samsung heeft camera die werkt "zoals het menselijk oog" 26 februari 2018

Samsung heeft gisteren zijn nieuwste smartphones voorgesteld: de Galaxy S9 en S9+. De S9 lijkt sterk op zijn voorganger, al moeten enkele wijzigingen het gebruiksgemak vergroten. Zo is de vingerafdruksensor handiger geplaatst. Daarnaast zijn er enkele nieuwe snufjes. Zo zullen de S9 en S9+ via de frontcamera zogenaamde emoji's kunnen maken die echte gelaatsuitdrukkingen volgen. Ook kunnen filmpjes in 'superslowmotion' gemaakt worden. De video's kunnen bewaard worden met achtergrondmuziek of als GIF-bestand om gemakkelijk te delen via sociale media. Het is vooral met de camera dat Samsung het verschil wil maken. De Zuid-Koreanen beloven een lens "die werkt als het menselijk oog" en zich snel aanpast aan donkere en lichte omgevingen. De S9 zal 849 euro kosten, de S9+ 949 euro. De verkoop start op 16 maart. (PhG)

