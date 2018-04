Nieuwe ruilmappen vol naaktbeelden van meisjes actief 16 april 2018

00u00 0

Ondanks het gerechtelijke onderzoek in ons land naar het verspreiden van wraakporno en gestolen naaktbeelden van minderjarige en meerderjarige meisjes blijven er nieuwe chatboxen opduiken waar dergelijke illegale ruilhandel gebeurt. Zo is er sinds vrijdag via het gamingplatform Discord een nieuw chatkanaal geopend waar vooral Nederlandse naaktbeelden gedeeld worden. Op Volafile - een website om anoniem foto's en filmpjes te delen - zijn sinds afgelopen weekend drie nieuwe databases aangemaakt waarvan één specifiek voor Vlaanderen is en minstens twee Belgisch-Nederlands zijn. Ook via Mega.nz, een ander portaal om beeldmateriaal te delen, is er opnieuw minstens één map actief. In totaal gaat het om honderden foto's en filmpjes die al dan niet opnieuw beschikbaar gemaakt worden voor talloze voyeurs. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Mega.nz

Vlaanderen