Nieuwe rotonde in de weg, dus Ronde past parcours aan 02 februari 2018

In Kluisbergen heeft het gemeentebestuur - want zo hoort het, in een verkiezingsjaar - een nieuwe rotonde, geschrankte parkeerplaatsen en een verkeerseiland aangelegd. Het vervelende is: de verkeersingrepen liggen in de aanloop naar de Oude Kwaremont - hét brandpunt van de Ronde van Vlaanderen. De Ronde heeft haar parcours al aangepast: bij de eerste passage zal het peloton via een ander straatje naar de voet van de legendarische kasseihelling rijden. (SSL/LDO/DCRB)