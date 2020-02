Exclusief voor abonnees Nieuwe romance in 'Down the Road'' 10 februari 2020

Dieter Coppens (42) en zijn reisgenoten lokten vorige week vlot een miljoen kijkers naar Eén. In de tweede aflevering van 'Down the Road' houdt de bende vanavond halt bij een typisch Spaanse haciënda tussen de paarden. Die nieuwe locatie brengt wel wat uitdagingen met zich mee, want de slaapplaatsen die Dieter heeft voorzien, zijn niet de meest comfortabele. Ook op amoureus vlak staat er weer heel wat te gebeuren. Nadat Jaimie vorige week zijn kans waagde bij Brenda, lijkt de West-Vlaming nu gevallen voor de charmes van Sophie.

