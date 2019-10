Exclusief voor abonnees Nieuwe regering heeft fortuin nodig om pillen te betalen 21 oktober 2019

Als België in 2024 zijn factuur voor geneesmiddelen nog wil kunnen betalen, zal er 1,4 miljard euro extra nodig zijn. Dat blijkt uit een rapport van het Monitoringcomité. Geen uitgavenpost in de gezondheidszorg die zó spectaculair stijgt als die van de pillen en poeders - de toename loopt de komende vijf jaar tegen de 30%. Dat heeft te maken met de vergrijzing, maar ook met de exploderende prijs van nieuwe geneesmiddelen. De voorspelling van het Monitoringcomité is verontrustend, omdat er nu al nauwelijks ruimte is voor besparingen in de gezondheidszorg. Vraag is dan ook waar de volgende regering het geld zal halen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) pleit voor een nieuw 'Toekomstpact' met de farmasector. (JBG)

